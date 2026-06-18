Borsa, Rothschild nuovo aderente ai mercati Euronext Milan ed Euronext GEM

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 22 giugno 2026, per Rothschild & Co Global Markets Solution è disposto l'avvio dell'operatività sui mercati Euronext Milan e Euronext GEM.



Lo scorso anno Rothschild & Co ha annunciato l'unificazione di tutte le sue attività rivolte ai mercati dei capitali in una nuova struttura globale denominata Global Markets Solutions. La nuova entità include la divisione di ricerca di Rothschild & Co, Redburn Atlantic, che è stata rinominata Rothschild & Co Redburn. GMS consente a Rothschild & Co di offrire una distribuzione e un'esecuzione basate sulla ricerca, integrate in modo fluido nei mercati pubblici e privati.

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