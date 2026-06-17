Euronext in partership con BNY per accelerare l'espansione dei clearing sui repo in Europa

(Teleborsa) - Euronext e BNY hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per potenziare la gestione del collaterale tra le diverse asset class e accelerare l'espansione del clearing sui pronti contro termine (repo) a livello pan-europeo.



Facendo leva sull'infrastruttura del collaterale di BNY a livello mondiale e sul suo pool di liquidità di 7.800 miliardi di dollari, questa partnership - si legge in una nota - rafforzerà la gestione del collaterale di Euronext Clearing, rendendo più efficiente le gestione delle attività, migliorando i margini e i contribuiti ai fondi di default.



Euronext si unisce a un numero crescente di CCP (controparti centrali) che si affidano alle soluzioni di BNY per il collateral al fine di supportare un'attività di mercato cleared efficiente e scalabile.



Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nell'espansione dell'offerta paneuropea di Euronext per il clearing di operazioni di pronti contro termine, affiancando i clienti con soluzioni sul collaterale più efficienti, flessibili e scalabili, in un contesto di crescente domanda di operazioni di pronti contro termine cleared in tutta Europa.

Condividi

```