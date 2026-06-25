Eduform'Action passa da Euronext Access a Euronext Growth a Parigi

(Teleborsa) - Eduform'Action , gruppo francese attivo nel settore della formazione, è passato da Euronext Access a Euronext Growth a Parigi. Il gruppo ha creato una piattaforma formativa nazionale strutturata attorno a quattro verticali strategiche: sanità, management e sicurezza sul lavoro, edilizia e riqualificazione energetica, digitale e tecnologia. Riunisce un ecosistema di scuole, centri di apprendistato e organizzazioni di formazione unite da un obiettivo comune: sviluppare talenti e soddisfare il fabbisogno di competenze. Ogni anno, Eduform'Action supporta quasi 60.000 studenti in Francia continentale e nei territori d'oltremare, con il supporto dei suoi 1.500 formatori.



All'apertura dei mercati di giovedì 25 giugno 2026, il prezzo delle azioni era di 0,34 euro, in base al prezzo di chiusura su Euronext Access Paris del 24 giugno 2026. Ciò ha conferito alla società una capitalizzazione di mercato di 7,6 milioni di euro.



"Il trasferimento di Eduform’Action su Euronext Growth è un segno della maturità del Gruppo, a quattro anni dal suo lancio e a seguito dei risultati del 2025 che convalidano pienamente la nostra strategia - ha commentato la CEO Cécile Béziat - Questa operazione accresce la nostra visibilità presso gli investitori e rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del Gruppo, poiché ora puntiamo ad ampliare le nostre attività".

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