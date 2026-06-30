Vivenda, l'assemblea approva il bilancio 2025 e la destinazione della perdita

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Vivenda Group , attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising (“OOH” e “DOOH”) e a capo

dell’omonimo Gruppo operante attraverso un business model unico, che prevede la realizzazione di progetti di restauro finanziati interamente mediante i proventi derivanti dall’OOH, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria, ha preso visione del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio d’esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della

Società di revisione, chiusi al 31 dicembre 2025.



In merito al risultato di esercizio, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita di esercizio, pari ad € 629.674 mediante l’utilizzo delle riserve come segue: Utili esercizi precedenti per € 185.879; Riserva straordinaria per € 236.345; Riserva indisponibile L.126/2020 per € 11.656; Riserva da sovraprezzo azioni € 195.794.



L'Assemblea ha altresì confermato la nomina del Dott. Filippo Anselmi quale Consigliere indipendente della Società, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2025. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale CdA.



L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare il Dott. Alfredo Briatico, già Sindaco supplente, quale Sindaco effettivo della Società e di nominare il Dott. Emanuele Curi quale Sindaco supplente - al fine di integrare il Collegio Sindacale (si veda comunicato in data 3 luglio 2025) - i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale.

Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, né il Dott. Alfredo Briatico, né il dott. Curi detengono azioni della Società.



L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di conferire a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in conformità alla proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028, approvandone i relativi compensi. L'incarico comprende la revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato, nonché la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale sia d'esercizio sia consolidata, della Società.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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