Alto Garda Servizi, assemblea approva bilancio 2025 e distribuzione dividendo per 1,40 euro

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Alto Garda Servizi
(AGS), società multiutility di Riva del Garda con un titolo obbligazionario quotato sulla Borsa di Vienna, ha presentato il Bilancio Consolidato
di Gruppo al 31 dicembre 2025 e ha approvato il Bilancio di esercizio
di AGS al 31 dicembre 2025, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio di 685.287 euro.
É stata deliberata la destinazione dell’utile di esercizio per 34.264 euro a riserva legale, 563.400 euro a riserva non distribuibile ed 87.623 euro a distribuzione dividendi
, a partire dal 30 settembre 2026, pari a 0,197 euro per ogni azione in circolazione.
Inoltre, è stata deliberata una distribuzione straordinaria dividendi
per 535.693 euro, a partire dal 30 settembre, pari a 1,203 euro per ogni azione in circolazione, utilizzando la riserva straordinaria distribuibile.(Foto: photoiron - stock.adobe.com)