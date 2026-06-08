Trawell, assemblea approva bilancio 2025 e raggruppamento azionario

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Trawell Co , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha deliberato: di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di portare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 483.404,21 euro; di approvare il piano di acquisto di azioni proprie presentato dal CdA; di approvare l'operazione di raggruppamento azionario.

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