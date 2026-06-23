Estrima, assemblea approva rinvio a nuovo perdita esercizio 2025

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima , specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali e quotata sul Euronext Growth, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo

al 31 dicembre 2025.



L’Assemblea ha in seguito deliberato di approvare la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio, pari a 2,45 milioni di euro.

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