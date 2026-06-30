WIIT, rinnovo triennale da oltre 2,2 milioni con cliente internazionale del travel retail su Hybrid Cloud

(Teleborsa) - WIIT , uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, annuncia il rinnovo di un contratto della durata di tre anni, per un

valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, con un importante cliente internazionale attivo nel settore travel retail.



Il rinnovo, si legge in una nota, conferma la fiducia del Cliente in WIIT per la gestione dei propri sistemi critici e consolida una collaborazione pluriennale rafforzando il ruolo della Società come partner strategico per l’evoluzione e la resilienza degli ambienti IT a

supporto di un business altamente distribuito e operativo 24/7, come quello retail, dove continuità dei servizi e performance dei sistemi a supporto dei punti vendita sono elementi fondamentali.



Il nuovo accordo si basa su un modello Hybrid Cloud progettato per gestire ogni workload nell’ambiente più congeniale, in funzione dei requisiti di performance, sicurezza e prossimità al business. In questo contesto, gli ambienti critici a supporto dei principali processi retail sono stati centralizzati nel Secure Cloud di WIIT, localizzato nelle Premium Region Italy North-West e Italy North-East, con gestione continuativa 24x7, garantendo elevati livelli di disponibilità assicurati da datacenter TIER IV, resilienza operativa e pieno controllo del dato all’interno di un perimetro europeo.



Il modello di servizio integra, inoltre, in modo nativo sistemi gestiti su piattaforme di cloud pubblico, in particolare Google Cloud Platform e Microsoa Azure, e ambienti edge distribuiti presso le sedi del Cliente in Italia e in Europa, assicurando un equilibrio ottimale tra centralizzazione e prossimità operativa, e consentendo la gestione coordinata di infrastrutture e connettività in contesti distribuiti tipici del settore retail.



Particolare attenzione è dedicata alla protezione del dato e alla resilienza delle operazioni. La soluzione prevede servizi avanzati di backup con immutabilità del dato, integrati nell’offerta European Cloud Vault di WIIT e supportati da una seconda copia geograficamente distribuita all’interno dei datacenter del network europeo di WIIT, a garanzia di elevati standard di sicurezza, integrità e continuità operativa.



L’accordo prevede inoltre servizi di security gestita, integrati con le policy e gli standard internazionali definiti dalla casa madre del Cliente, e soluzioni avanzate per la gestione e il controllo centralizzato degli accessi privilegiati, a rafforzamento della sicurezza degli ambienti IT. Grazie a questa architettura, WIIT abilita un modello operativo che coniuga flessibilità, controllo e sovranità del dato, elementi sempre più centrali per aziende che operano su scala internazionale e in contesti complessi e distribuiti.



"La decisione del Cliente di rinnovare la collaborazione con WIIT conferma il valore del nostro modello nella gestione di ambienti critici," ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT. "In un settore come il retail, in cui la continuità operativa dei punti vendita e l’affidabilità dei sistemi sono determinanti, la capacità di orchestrare in modo integrato Secure Cloud europeo, piattaforme di cloud pubblico ed edge, insieme a un presidio avanzato su sicurezza e protezione del dato, rappresenta un fattore chiave per garantire resilienza, performance e controllo su scala internazionale".

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