Remy Cointreau, l'upgrade di UBS sostiene il titolo dopo il piano RC Forward

(Teleborsa) - Prosegue ben intonata la seduta di Remy Cointreau
, che avanza di quasi il 4% beneficiando dell'upgrade
di UBS
a "Neutral" da "Sell" e all'incremento del target price a 44 euro (dal precedente 35 euro).
Alla base della nuova valutazione, il piano di trasformazione triennale del gruppo RC Forward
, presentato insieme ai risultati dell'esercizio 2025/26.
L'azienda di spirits punta ad aggiungere circa 100 milioni di euro di utile operativo corrente entro il 2028/29, equivalenti a una crescita di circa il 60% rispetto all’EBIT dell’esercizio fiscale 2026, pari a 165 milioni, raddoppiando le vendite nel Travel Retail e nei mercati emergenti.
Gli analisti della banca svizzera hanno dichiarato di attribuire attualmente una probabilità di circa il 60%
alla riuscita dell’esecuzione del programma, aggiungendo che il management deve ancora costruire un track record di risultati concreti.
UBS prevede una crescita organica dei ricavi del 3,7% e una crescita organica dell’EBIT del 4,5% nell’esercizio fiscale 2027, con vendite nette che raggiungeranno 975 milioni e un EBIT in aumento a 169 milioni.