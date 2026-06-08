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Remy Cointreau, l'upgrade di UBS sostiene il titolo dopo il piano RC Forward

Finanza
Remy Cointreau, l'upgrade di UBS sostiene il titolo dopo il piano RC Forward
(Teleborsa) - Prosegue ben intonata la seduta di Remy Cointreau, che avanza di quasi il 4% beneficiando dell'upgrade di UBS a "Neutral" da "Sell" e all'incremento del target price a 44 euro (dal precedente 35 euro).

Alla base della nuova valutazione, il piano di trasformazione triennale del gruppo RC Forward, presentato insieme ai risultati dell'esercizio 2025/26.

L'azienda di spirits punta ad aggiungere circa 100 milioni di euro di utile operativo corrente entro il 2028/29, equivalenti a una crescita di circa il 60% rispetto all’EBIT dell’esercizio fiscale 2026, pari a 165 milioni, raddoppiando le vendite nel Travel Retail e nei mercati emergenti.

Gli analisti della banca svizzera hanno dichiarato di attribuire attualmente una probabilità di circa il 60% alla riuscita dell’esecuzione del programma, aggiungendo che il management deve ancora costruire un track record di risultati concreti.

UBS prevede una crescita organica dei ricavi del 3,7% e una crescita organica dell’EBIT del 4,5% nell’esercizio fiscale 2027, con vendite nette che raggiungeranno 975 milioni e un EBIT in aumento a 169 milioni.
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