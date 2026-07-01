Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,1%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6154. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6183. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```