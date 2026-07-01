Banca Generali e Intermonte lanciano PMI2Change, un ponte tra capitali e PMI italiane

Banca Generali

(Teleborsa) -ha presentato all'interno del Palazzo di Borsa Italiana, il progetto PMI2Change, che si propone di. L'iniziativa, nella prima fase, punta a sostenere concretamente lo sviluppo e la, riconosciute comedel sistema produttivo italiano.In Italia le società quotate con capitalizzazione di mercato inferiore al miliardo di euro rappresentano circa l'80% del numero totale delle società quotate in Borsa, ma solo il 3% del controvalore per capitalizzazione di mercato, suggerendo unnel mercato azionario domestico. PMI2Change affronta il problema dellacontribuendo a creare migliori condizioni per un più efficiente incontro tra capitali e imprese, così da valorizzare il ruolo centrale degli imprenditori che in prima persona sono i motori di crescita di queste aziende. Queste PMI, peraltro, rappresentano un'interessante opportunità di investimento in virtù di fondamentali solidi e valutazioni a forte sconto in larga parte imputabili proprio alla limitata liquidità del segmento e al trend di crescente concentrazione e polarizzazione sui listini.Il progetto nasce facendo leva sulla competenza di Intermonte,del settore e parte integrante del Gruppo Banca Generali dall'inizio del 2025, nel campo delle PMI, che servirà a s. L'iniziativa è incentrata sul lancio di un indice 'Intermonte Valore Italia' che include cento società quotate sulla Borsa Italiana, con. Le società sono selezionate attraverso, volti a garantirne adeguati livelli di liquidità, trasparenza e investibilità, tra cui: flottante minimo, solidi standard di governance, copertura da parte di analisti, sostenibilità finanziaria e livello di indebitamento, oltre alla rappresentatività all'interno dell'indice stesso.Partendo dall'indice, Banca Generali presenta unche investirà prevalentemente nell'universo definito dall'indice stesso. Lo strumento è stato pensato per creare un ponte tra il risparmio e il mondo delle imprese anche in linea con gli auspici della normativa European Savings and Investments Union (SIU). Banca Generali si impegna a supportare il lancio dello strumento con una raccolta iniziale di 100 milioni di euro nei primi mesi, con una crescita graduale dell'esposizione fino a raggiungere 500 milioni di euro nel medio termine. Si stima dunque chepari a 1-2 milioni di euro al giorno, rappresentando oltre il 5% del flottante dell'indice.Durante la cerimonia di 'Ring the Bell', l'Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha dichiarato: "Crediamo fortemente nel. In questi anni abbiamo sviluppato un punto di osservazione privilegiato, accompagnandoli nelle sfide legate alla protezione, alla crescita e alla continuità del loro patrimonio e delle loro aziende. Da questo dialogo emerge con chiarezza un tema centrale: oggi le imprese hanno talento, capacità e ambizione, ma operano in un contesto sempre più complesso, in cui l'accesso al capitale e il confronto con il mercato non sono sempre all'altezza del loro potenziale. PMI2Change nasce proprio da qui, con un obiettivo preciso: contribuire a rafforzare il legame tra capitale e imprese, riportando al centro il ruolo del mercato nella crescita delle piccole e medie aziende italiane. L'iniziativa intende agire su due leve concrete: una— attraverso l'indice Intermonte Valore Italia — e lo, a partire dal primo ETF attivo PIR compliant. Questo strumento si inserisce in continuità con le principali iniziative di sistema e mira a diventare un meccanismo stabile per aumentare nel tempo gli investimenti e la liquidità sul mercato delle PMI quotate. Visibilità e accesso al capitale non sono più elementi accessori, ma fattori determinanti per rafforzare la competitività e sostenere la crescita nel lungo periodo.: non solo partner finanziario, ma parte attiva di un sistema più ampio a supporto dello sviluppo del tessuto produttivo italiano".L'Amministratore Delegato di Intermonte, Guglielmo Manetti, ha invece dichiarato: "Da oltre 30 anni Intermonte è il. Anche per questo siamo molto orgogliosi di dare il nostro contributo a questo ambizioso progetto che mira a dare un, con l'obiettivo di aiutare gli imprenditori a poter considerare la quotazione in Borsa come strumento fondamentale per finanziare la propria crescita senza dover rinunciare alla governance".