Conio autorizzata da Consob a operare come prestatore di servizi per cripto-attività

(Teleborsa) - Consob ha autorizzato Conio come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP, ai sensi del regolamento europeo MiCAR) per lo svolgimento dei servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, collocamento di cripto-attività e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.



Fondata nel 2015, Conio è una fintech italiana partecipata da Poste Italiane e Banca Generali . Ha creato il primo portafoglio Bitcoin Multi-firma in Italia, con la missione di rendere gli asset digitali accessibili a tutti, ha raggiunto oltre 450.000 clienti retail e oggi offre la propria tecnologia a banche e istituzioni finanziarie.

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