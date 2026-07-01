Bending Spoons, Tamburi terrà circa il 2,5% della società dopo l'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di vendere qualche azione per dare un segnale al mercato, ma per noi è abbastanza irrilevante e teniamo le nostre quote
". Lo ha detto Giovanni Tamburi
, fondatore di Tamburi Investment Partners
(TIP), a margine della presentazione del progetto PMI2Change lanciato da Banca Generali
a Palazzo Mezzanotte, in merito alla quotazione di Bending Spoons sul Nasdaq
.
L'operazione porterà nelle casse del gruppo
, quotato su Euronext STAR Milan, oltre 50 milioni di dollari
, con una cessione limitata di titoli: "Più dell'80% delle azioni ce le teniamo", ha aggiunto Tamburi, secondo quanto riferisce l'Ansa, sottolineando come l'operazione rappresenti soprattutto un segnale al mercato e non un cambio di strategia.
Sul fronte della partecipazione residua, Tamburi ha chiarito che la quota scenderà solo marginalmente: "Noi abbiamo mi pare il 2,85% e andremo al 2,5-2,6%
. Cambia pochissimo per noi, va bene così".
Stamattina Bending Spoons, società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, ha detto
di aver prezzato la propria offerta pubblica iniziale (IPO) a 29 dollari per azione, al di sopra della forchetta di 26-28 dollari comunicata in precedenza. Sono stati quindi raccolti 1,68 miliardi di dollari
dalla vendita di 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori.
"Siamo convinti che il titolo andrà molto bene nel futuro
- ha detto Tamburi - Per fortuna nella notte abbiamo fatto un piccolo ritocco al prezzo che non è male e speriamo nel pomeriggio che sia una bella soddisfazione per noi come paese Italia e come Milano.