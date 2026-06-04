FTSE MIB, nessuna variazione. IGD sostituisce Ariston nel FTSE Italia Mid Cap

Gli indici italiani

(Teleborsa) - Nessun cambiamento nel FTSE MIB in occasione della revisione trimestrale. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice, spiegando che la lista di riserva è composta da Banca Generali , Technoprobe , Interpump Group e Reply .



Nel FTSE Italia Mid Cap Index entra Igd - Immobiliare Grande Distribuzione ed esce Ariston Holding .



Nel FTSE Italia Small Cap Index entra Ariston Holding ed esce Igd - Immobiliare Grande Distribuzione.



Nessun cambiamento nel FTSE Italia All-Share Index, nel FTSE Italia Star Index e nel FTSE Italia Brands Index.



Nel FTSE Italia PIR PMI Index entrano Datalogic , Fine Foods Pharmaceuticals e Generalfinance ; escono Biesse e Seri Industrial .



Le modifiche per la serie di indici FTSE Italia diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 giugno 2026 (vale a dire da lunedì 22 giugno 2026).

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