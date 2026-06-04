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FTSE MIB, nessuna variazione. IGD sostituisce Ariston nel FTSE Italia Mid Cap

Gli indici italiani

Finanza
FTSE MIB, nessuna variazione. IGD sostituisce Ariston nel FTSE Italia Mid Cap
(Teleborsa) - Nessun cambiamento nel FTSE MIB in occasione della revisione trimestrale. Lo ha comunicato FTSE Russell, il gestore dell'indice, spiegando che la lista di riserva è composta da Banca Generali, Technoprobe, Interpump Group e Reply.

Nel FTSE Italia Mid Cap Index entra Igd - Immobiliare Grande Distribuzione ed esce Ariston Holding.

Nel FTSE Italia Small Cap Index entra Ariston Holding ed esce Igd - Immobiliare Grande Distribuzione.

Nessun cambiamento nel FTSE Italia All-Share Index, nel FTSE Italia Star Index e nel FTSE Italia Brands Index.

Nel FTSE Italia PIR PMI Index entrano Datalogic, Fine Foods Pharmaceuticals e Generalfinance; escono Biesse e Seri Industrial.

Le modifiche per la serie di indici FTSE Italia diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 19 giugno 2026 (vale a dire da lunedì 22 giugno 2026).
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