Bestbe Holding: Giannino Bettazzi accetta l’incarico di Esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Bestbe Holding (BBH), holding di partecipazioni quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, comunica che, con riferimento all’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi presentata in data 16 giugno 2026 ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il “CCII”), l’Esperto indipendente nominato dalla competente Commissione ai sensi dell’articolo 13 del CCII ha comunicato l’accettazione dell’incarico.



L’incarico di Esperto, si legge nela nota, è stato assunto dall’Avv. Giannino Bettazzi, del Foro di Milano, il quale, con dichiarazione depositata sulla Piattaforma Telematica Nazionale in data 1° luglio 2026, ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 16 del CCII e dell’adeguata competenza in relazione al settore in cui opera la Società, accettando la nomina.



L’Esperto ha altresì convocato il primo incontro con la Società, ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del CCII, ai fini dell’avvio delle trattative con i creditori e con le altre parti interessate.



L’accettazione dell’incarico, spiega la nota, consente l’avvio delle attività di composizione negoziata, nell’ambito del percorso di risanamento e di riequilibrio della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società, in un’ottica di salvaguardia della continuità aziendale e di tutela di tutti i portatori di interesse.



La Società, conclude la nota, "fornirà al mercato ogni ulteriore informazione in merito agli sviluppi della procedura, nel rispetto della normativa applicabile in materia di informativa societaria e di abusi di mercato".



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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