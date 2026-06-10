Mondo TV, giudizio di revisione positivo sul bilancio d’esercizio e consolidato

(Teleborsa) - Mondo TV comunica che, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025, la società di revisione indipendente Audirevi ha rilasciato una relazione di revisione contenente un giudizio positivo senza modifiche (clean opinion) sul bilancio d'esercizio della Società.



La Società evidenzia che "tale giudizio rappresenta un elemento di significativa discontinuità rispetto alla relazione di revisione relativa all’esercizio precedente".



"In particolare, le più recenti relazioni di revisione si erano concluse, da ultimo, con una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio e, nell'esercizio precedente, con un richiamo di informativa relativo alla presenza di significative incertezze concernenti

la continuità aziendale".



"La relazione sul bilancio al 31 dicembre 2025 si colloca in un contesto profondamente mutato, caratterizzato, in particolare modo, dalla positiva conclusione del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, dalla definizione degli accordi con il ceto bancario, con l'Amministrazione Finanziaria e con la quasi totalità dei creditori commerciali, nonché dall'avvio delle operazioni di rafforzamento patrimoniale previste dal Piano di Risanamento".



Nella propria relazione, Audirevi ha espresso "un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio ed ha svolto specifiche procedure di revisione in relazione alle valutazioni effettuate dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale, richiamando l'informativa fornita dagli stessi nella Relazione sulla Gestione e nelle Note al Bilancio".



La società evidenzia che "la relazione di revisione non contiene rilievi sul bilancio d'esercizio, né modifiche del giudizio espresso, né dichiarazioni di impossibilità ad esprimere un giudizio e che il revisore ha espressamente precisato che il proprio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento alle considerazioni formulate in tema di continuità aziendale".



"A differenza dell'esercizio precedente, per il quale la società di revisione aveva rilasciato una dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione relativa all'esercizio 2025 si conclude quindi con un giudizio positivo senza rilievi e senza modifiche del giudizio (clean opinion), pur richiamando le informative fornite dagli Amministratori in merito al percorso di risanamento e alle prospettive di continuità aziendale".



"Tale evoluzione riflette il significativo miglioramento del profilo economico, patrimoniale e finanziario della Società intervenuto nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026, anche per effetto del positivo completamento del percorso di risanamento intrapreso, della conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi e delle iniziative di rafforzamento patrimoniale previste dal Piano".

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