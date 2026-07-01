Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 18:46
29.948 -1,08%
Dow Jones 18:46
52.620 +0,57%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,18%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.478,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,18%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 10.478,34 punti.
Condividi
```