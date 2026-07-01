Estrima cede il 100% di Sharbie a iVision Tech per 140mila euro

(Teleborsa) - Estrima ha sottoscritto e perfezionato l'accordo per la cessione dell'intero capitale di Sharbie a favore di iVision Tech per Euro 140.000.



L'operazione - riporta un comunicato - si inserisce nel percorso di razionalizzazione delle attività del Gruppo Estrima e nella strategia volta a concentrare le risorse finanziarie e manageriali sulle attività considerate maggiormente coerenti con gli obiettivi industriali e di sviluppo della società.



Sharbie, azienda attiva nel settore del noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri, rappresenta una partecipazione non strategica rispetto all'attuale piano di crescita di Estrima. La cessione consente pertanto di semplificare la struttura del gruppo, ottimizzare l'allocazione delle risorse e rafforzare il focus sulle linee di business a maggiore potenziale di sviluppo.



L'operazione si qualifica come operazione con parte correlata, ai sensi della normativa applicabile e della procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate, in quanto la controparte iVision Tech risulta parte correlata di Estrima.

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