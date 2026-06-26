Eventi e scadenze del 26 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 26/06/2026

Appuntamenti:

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Mid & Small Virtual 2026 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate di piccola e media capitalizzazione, per presentare risultati e prospettive future. Per questa edizione, 45 società europee incontreranno investitori istituzionali in modalità virtuale, attraverso meeting one-to-one e in piccoli gruppi (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Edison inaugura le integrali ricostruzione dei parchi eolici in Abruzzo - Castiglione Messer Marino (CH) - Celebrazione del completamento dei lavori di repowering che hanno interessato l’intero parco eolico del Gruppo Edison in Abruzzo, con notevoli benefici per la crescita della produzione rinnovabile, la riduzione degli aerogeneratori, nonché per l’indotto regionale. (da giovedì 25/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Maggio 2026

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri dell'Energia cercheranno di raggiungere un accordo su un orientamento generale relativo al pacchetto sulle reti europee. Procederanno inoltre a due scambi di opinioni: il primo sugli sforzi di decarbonizzazione dell'energia post-2030 e il secondo sull'impatto della crisi in Medio Oriente sul settore energetico

10:00 - Istat - Stima preliminare del Pil e dell'occupazione territoriale - Anno 2025

11:00 - Intesa Sanpaolo - Rapporto annuale Distretti Industriali - Milano, Sala Convegni Intesa Sanpaolo - Evento dal titolo "Competere, innovare, crescere: la nuova stagione dei distretti industriali". Intervengono, di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente), Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department), Stefania Trenti (Responsabile Industry and Local Economies Research) e Giovanni Foresti (Responsabile Regional Research)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Cerimonia in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Avellino, via de Renzi - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la casa del Made in Italy di Avellino

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Class Editori - Assemblea: Bilancio - eventuale seconda convocazione

Cogefeed - Assemblea: Bilancio

Cube Labs - Assemblea: Bilancio

Estrima - Assemblea: Bilancio

Osai Automation System - CDA: Bilancio

SIT - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Softlab - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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