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USA, frena la spesa per costruzioni a maggio

Economia, Macroeconomia
USA, frena la spesa per costruzioni a maggio
(Teleborsa) - Frena come previsto la spesa per costruzioni in USA a maggio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.210,2 miliardi di dollari, registrando una salita dello 0,1% su base mensile, rispetto al +0,3% rivisto del mese precedente (+0,4% la prima lettura) in linea con le stime degli analisti.

Su base annua si è visto invece un incremento dell'1,5%.

Tra le costruzioni private, le cui spese sono rimaste invariate a 1.668,9 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono salite dello 0,3% a 930,2 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un incremento dello 0,5% a 541,2 miliardi di dollari.
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