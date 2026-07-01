Francoforte: scambi in positivo per Airbus

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso aerospaziale , che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore degli Airbus mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 200,7 Euro. Rischio di discesa fino a 196 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 205,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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