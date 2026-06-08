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Francoforte: calo per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: calo per Airbus
(Teleborsa) - Sottotono il colosso aerospaziale, che passa di mano con un calo del 2,07%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve di Airbus è in rafforzamento con area di resistenza vista a 176,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 173,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 178,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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