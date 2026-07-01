Gt Talent, CFO Sim riassume incarico di Euronext Growth Advisor, fissate condizioni per ripresa negoziazioni

(Teleborsa) - GT Talent Group
ha conferito, con efficacia da ieri 30 giugno, l’incarico di Euronext Growth Advisor
a CFO SIM
.
Si ricorda che quest'ultima, nel novembre 2025
, aveva receduto da tale ruolo per "divergenti opinioni emerse, tra l'altro, riguardo alle modalità di comunicazione al mercato
" e che è l'Euronext Growth Advisor che ha portato GT Talent Group a Piazza Affari a settembre 2024
.
Il titolo
, che era arrivato a valere 0,16 euro
per azione prima di essere sospeso a maggio 2025, si era praticamente polverizzato rispetto ai 4 euro per azione del collocamento
, a causa di un forte rallentamento aziendale nel secondo semestre del 2024 e di una crisi di liquidità a distanza di pochi mesi dall'IPO.
Detto ciò, CFO SIM ha comunque manifestato la propria disponibilità a riassumere l'incarico
dopo aver preso atto di quanto comunicato dalla società il 25 giugno scorso, in merito all'avvio
"di una nuova fase del proprio piano strategico di sviluppo
attraverso la costituzione di Cosmo Group
" e a mantenerlo subordinatamente al verificarsi delle condizioni condivise anche con Borsa Italiana.Condizioni
che la società riconosce essere necessario perfezionare entro e non oltre il 30 giugno 2027
e che dovranno essere recepite in un nuovo mandato, fermo restando che il mancato, parziale o non tempestivo, verificarsi di una o più di tali condizioni esonera CFO SIM da qualsivoglia impegno in tal senso, senza che ciò possa costituire fonte di responsabilità per CFO SIM a qualunque titolo.CFO SIM
precisa, infine, che, con riferimento al suddetto Progetto di Rilancio e ai fini della manifestazione di disponibilità ad assumere l'incarico, non ha svolto alcuna valutazione preliminare
in ordine alla validità del progetto, né alle modalità tecnico-giuridiche individuate dalla società per la sua realizzazione, con particolare riferimento al contratto di affitto d'azienda richiamato nel comunicato del 25 giugno scorso.
La validità, la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza del modello di business sotteso al Progetto di Rilancio costituiranno oggetto di autonome analisi e valutazioni che saranno svolte da CFO SIM
, tenuto conto dell'evoluzione del contesto di riferimento
e delle informazioni che saranno progressivamente rese disponibili dalla società, il cui esito potrà essere anche negativo e non è in alcun modo precostituito dalla presente manifestazione di disponibilità.