Yakkyo, a CFO SIM l'incarico per l'esecuzione del piano di buyback

(Teleborsa) - Yakkyo , PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo di soluzioni software per dropshipping e vendita wholesale basate su intelligenza artificiale, ha conferito a CFO SIM il mandato di intermediario incaricato per l'esecuzione degli acquisti di azioni proprie sul mercato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 28 aprile 2026 e autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 9 febbraio 2026.



In una nota, il gruppo ha specificato che CFO SIM adotterà le decisioni di acquisto in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri contrattualmente definiti e della normativa applicabile.

Condividi

```