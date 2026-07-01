I Grandi Viaggi, Clementi propone di allargare CdA a 9 con due indipendenti

(Teleborsa) - I Grandi Viaggi , società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha ricevuto da parte dell'azionista Monforte & C. S.r.l. (che fa capo al presidente Luigi Maria Clementi), titolare del 55,6% del capitale e dei relativi diritti di voto, la richiesta di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sull'aumento del numero di consiglieri da 7 a 9, con la relativa nomina di due consiglieri e determinazione del relativo compenso.



Nella propria relazione, che verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità previste dalla normativa, l'azionista basa la propria richiesta: sull'esigenza di ampliare la composizione del CdA mediante l'inserimento di due amministratori indipendenti, al fine di rafforzare la governance societaria e assicurare un contributo professionale orientato alla tutela dell'interesse sociale e degli azionisti; e sull'opportunità di arricchire il confronto consiliare e il patrimonio di competenze dell'organo amministrativo, favorendo un più efficace supporto allo sviluppo della società e alla creazione di valore nel lungo termine.



Secondo quanto risulta a Teleborsa, dietro la mossa non c'è un accordo con il blocco degli azionisti attivisti che dallo scorso anno fa pressione sulla società e che finora ha incontrato solo rifiuti da parte della famiglia Clementi ai tentativi di dialogo.



(Foto: Clementi Corinne, Vice Presidente, e Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi)

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