I Grandi Viaggi, primo semestre in calo. Andrea Medaglia nuovo CFO

(Teleborsa) - I Grandi Viaggi , società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre (1° novembre 2025 - 30 aprile 2026) con ricavi pari a 15,59 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (16,32 milioni di euro). L'attività turistico-alberghiera del primo semestre risente, come noto, della stagionalità che caratterizza i prodotti commercializzati. In ogni caso, la contrazione dei ricavi risulta riconducibile a fattori esogeni e straordinari, che hanno inciso sull'andamento della domanda. In particolare, il contesto di instabilità determinato dal conflitto in corso in Medio Oriente, con le conseguenti limitazioni alla mobilità e la temporanea chiusura di numerosi scali aeroportuali, ha comportato una sensibile contrazione dei flussi di clientela. A ciò si è aggiunto l'effetto delle campagne informative e della rilevante copertura mediatica televisiva dedicata all'emergenza Ebola.



L'EBITDA è risultato negativo per 5,44 milioni di euro (-3,96 milioni di euro nel 2025), principalmente a causa del decremento dei ricavi della gestione caratteristica per 0,72 milioni, all'incremento dei costi per servizi turistici per 0,38 milioni di euro, fra cui maggiori costi di manutenzione per 0,70 milioni di euro, nonché all'incremento del costo del personale per 0,40 milioni di euro. L'EBIT, negativo per 6,86 milioni di euro, registra un decremento di 1,52 milioni di euro rispetto al corrispondente valore del precedente periodo. Conseguentemente, anche il risultato consolidato di periodo risulta negativo per 6,50 milioni di euro contro i -5,04 milioni di euro del corrispondente semestre 2025.



Al 30 aprile 2026 la liquidità del Gruppo ammonta a 22,37 milioni di euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 24,16 milioni di euro, mentre quella complessiva del Gruppo, comprensiva delle attività finanziarie correnti e non correnti, risulta positiva per 20,98 milioni di euro. Rispetto al 30 aprile 2025 la posizione finanziaria netta consolidata ha subito un incremento di 0,96 milioni di euro.



Sulla base dei dati gestionali rilevati nella seconda metà di giugno 2026, le prenotazioni relative alle destinazioni di proprietà nazionali registrano un incremento complessivo del +16,10% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Le prenotazioni verso le mete estere extraeuropee di proprietà, nonostante l'instabilità geopolitica, sono stabili, attestandosi a circa 10,48 milioni di euro, mentre si registra un calo rispetto all'esercizio precedente per il settore Tour Operator e villaggi commercializzati (-7,33%).



Il CdA ha deliberato di nominare Andrea Medaglia Chief Financial Officer e nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in sostituzione di Valeria Motta, dimissionaria per motivi personali. Medaglia ha consolidata esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo, maturata in società di servizi multinazionali ed inoltre, ha ricoperto il ruolo di CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in I Grandi Viaggi da ottobre 2000 a settembre 2008.



(Foto: Clementi Corinne, Vice Presidente, e Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi)

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