Londra: scambi al rialzo per Babcock International Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Babcock International Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,63 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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