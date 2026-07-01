Londra: scambi al rialzo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Babcock International Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Babcock International Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,63 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 9,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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