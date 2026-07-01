Milano vicina alla parità con l'Europa prudente dopo i dati macro

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
con Piazza Affari che si posiziona sulla parità.
Focus sull'agenda macro
odierna dalla quale emerge che è attesa in contrazione più delle attese
l'inflazione nell'Eurozona
a giugno: il dato tendenziale
segna un +2,8%
, rispetto al +3,2% del mese precedente, rispetto al +3% atteso dagli analisti, mentre su mese
, i prezzi al consumo registrano una variazione negativa dello 0,1%
dal +0,1% del mese precedente.
Nella stessa area e periodo, l'indice PMI manifatturiero
, pur confermandosi oltre la soglia chiave dei 50 punti
che denota espansione dell'attività, è sceso a 51,4 punti
dai 51,6 punti di maggio, risultando al di sopra dei 51,3 della stima preliminare.
Sempre nel Vecchio Continente, riflettori ancora puntati sul Forum della Bce di Sintra
che oggi si concluderà con il tanto atteso confronto
tra i principali banchieri centrali del mondo, a partire da Kevin Warsh nella sua prima apparizione internazionale come presidente Fed
, Christine Lagarde della Bce, Tiff Macklem (Bank of Canada) e Andrew Bailey (Bank of England).
Volgendo lo sguardo oltreoceano, i mercati sono già in fermento per il report occupazione USA
, la cui uscita è anticipata a domani in vista della festività del Giorno dell'Indipendenza mentre si intensificano le scommesse sull'ipotesi che la Fed possa iniziare ad aumentare i tassi già questo mese.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,25%. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 3.978,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,47% e continua a trattare a 68,48 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +77 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,65%. Tra i listini europei Francoforte
avanza dello 0,35%, resta vicino alla parità Londra
(-0,16%), e tentenna Parigi
, con un modesto ribasso dello 0,41%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.686 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 54.357 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,15%); sale il FTSE Italia Star
(+0,75%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Leonardo
(+4,58%), Unipol
(+2,79%), Fincantieri
(+2,56%) e DiaSorin
(+2,27%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.
Soffre Snam
, che evidenzia una perdita dell'1,74%.
Preda dei venditori Brunello Cucinelli
, con un decremento dell'1,69%.
Giornata fiacca per Italgas
, che segna un calo dell'1,35%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Tamburi
(+3,77%), WIIT
(+2,75%), Fiera Milano
(+2,25%) e Sesa
(+2,23%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Rai Way
, che prosegue le contrattazioni a -4,55%.
Si concentrano le vendite su Ferragamo
, che soffre un calo del 2,48%.
Vendite su Caltagirone SpA
, che registra un ribasso del 2,26%.
Seduta negativa per Moltiply Group
, che mostra una perdita dell'1,77%.