Europa ancora prudente ma nuovo record per Piazza Affari oltre i 53mila punti

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini europei con Piazza Affari
che tuttavia accelera rispetto al resto del Vecchio Continente.
Nel complesso, i mercati restano prudenti dopo che i colloqui USA-Iran che erano previsti per oggi al Bürgenstock
, nei pressi di Lucerna, sono stati rinviati a tempo indeterminato
, come annunciato dal Dipartimento federale degli Affari esteri elvetico. "La Svizzera resta pronta e prosegue i preparativi", ha detto Nicolas Bideau, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri
. "Rimane pienamente impegnato nei suoi sforzi per promuovere il dialogo", ha spiegato.
Sul fronte macro, lo scorso aprile, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
è aumentato dello 0,3%
rispetto a marzo. E' quanto riporta l'ultimo rapporto dell'Istat, aggiungendo che nella media del trimestre febbraio–aprile 2026 il dato è salito dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato ad aprile un incremento del 7,4%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di aprile 2025).
Sempre dall'agenda odierna, sono risultati inferiori
alle attese i prezzi alla produzione in Germania
. I prezzi all'industria hanno infatti registrato a maggio un aumento annuo del 2,2%, a fronte del +2,5% previsto e dopo il +1,7% del mese precedente. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una crescita dello 0,3%, al di sotto rispetto al +0,7% del consensus e al +1,2% del mese precedente.
Le vendite al dettaglio nel Regno Unito
hanno accelerato a maggio, segnando un aumento dell'1,2%
su base mensile, dopo il -1% registrato ad aprile (rivisto da -1,3%). Il dato è migliore del consensus che indicava una crescita dello 0,5%. Anche su base annua si è registrata una variazione positiva (+3,2%), contro il +1,9% delle aspettative e dopo il +0,1% di aprile (rivisto da flat).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'Oro
è in calo (-1,08%) e si attesta su 4.164,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%.
Poco mosso lo spread
a +70 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,68%. Tra le principali Borse europee
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,32%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,16%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che accelera a +0,8% a 53.124 punti, aggiornando nuovamente il massimo storico e proseguendo la serie positiva iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, vola Prysmian
, con una marcata risalita del 3,96%.
Andamento positivo per Saipem
, che avanza di un discreto +2,85%.
Ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo del 2,57%. Fincantieri
avanza del 2,53%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -1,07%.
Piccola perdita per Lottomatica
, che scambia con un -1,07%.
Tentenna Inwit
, che cede lo 0,70%.
Sostanzialmente debole Terna
, che registra una flessione dello 0,63%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, OVS
(+3,13%), El.En
(+2,97%), Fiera Milano
(+2,62%) e MFE B
(+2,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply
, che ottiene -2,64%.
Vendite su WIIT
, che registra un ribasso dell'1,80%.
Si muove sotto la parità Sesa
, evidenziando un decremento dell'1,29%.
Contrazione moderata per Sanlorenzo
, che soffre un calo dell'1,26%.