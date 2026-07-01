Nasce FIEE Storage Platform powered by Entracap per creare leader nel BESS utility-scale

Piano di investimenti da 150 milioni

(Teleborsa) - FIEE SGR, tra i principali operatori finanziari europei dedicati alla transizione energetica, e Castello SGR, società attiva nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate, hanno avviato FIEE Storage Platform powered by Entracap, la nuova piattaforma infrastrutturale dedicata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di impianti BESS (Battery Energy Storage Systems - accumulo e stoccaggio energetico) utility-scale in Italia.



L'operazione, che prevede un piano di investimenti complessivi pari a 150 milioni di euro, è stata realizzata in partnership con Energy Transition Capital (Entracap) - sponsor e advisory company di Entracap Fund - attraverso i veicoli FIEE Energy Transition III (ETF III) - il terzo fondo di FIEE SGR, lanciato nel 2025 con una dotazione di circa 300 milioni - ed Energy Transition Capital Fund, fondo chiuso di investimento dedicato alla transizione energetica e gestito da Castello SGR.



La piattaforma nasce con l'obiettivo di posizionarsi come operatore nazionale indipendente in ambito BESS per cogliere le opportunità di mercato più significative per il comparto, quali la crescita del mercato della capacità, l'espansione progressiva del meccanismo dei tolling agreement (ovvero, gli accordi per la cessione della gestione e del controllo degli impianti di accumulo e stoccaggio ad operatori specializzati) e le aste del Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE) che, a oggi, rappresentano il principale driver di sviluppo in Italia per il segmento. La prima asta - tenutasi nel settembre 2025 - ha assegnato 10 GWh di nuova capacità e la prossima asta, per l'assegnazione di 16 GWh di nuova capacità di accumulo dedicata all'anno di consegna 2029, è stata recentemente confermata per il 24 novembre 2026.



Premesse significative che hanno permesso a FIEE Storage Platform powered by Entracap di sottoscrivere già un primo accordo - con Infrastrutture (guidata dall'Amministratore Delegato Pier Francesco Rimbotti) e Projetto Engineering (guidata dal Direttore Tecnico Leonardo Filotico) - per acquisire una pipeline selezionata di progetti BESS autorizzati e in via di autorizzazione in Italia, per una capacità complessiva di circa 1,3 GW.



"Siamo convinti che FIEE Storage Platform possa diventare un operatore di riferimento in questo mercato in rapida crescita e, con ETF III, siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che questo segmento saprà offrire", commentano Andrea Marano, Raffaele Mellone e Andrea Longatti, co-Amministratori Delegati e Founding Partner di FIEE SGR.



"Lo stoccaggio di energia ha fondamentali di redditività che prescindono dal livello generale dei prezzi dell'energia e trova invece fondamento nell'insediamento degli asset nei punti critici delle reti elettriche, per sostenere in equilibrio l'infrastruttura nel lungo termine, contribuendo indirettamente alla riduzione della volatilità dei mercati", aggiunge Giampiero Schiavo, AD di Castello SGR.



"La partnership con FIEE SGR rappresenta un traguardo importante nell'implementazione della strategia di investimento di Entracap Fund, a meno di un anno dal primo closing, combinando competenze finanziarie e industriali di eccellenza per rispondere a una domanda di mercato concreta e in forte espansione", conclude Cristian Banfi, Founding Partner di Energy Transition Capital, sponsor e advisory company di Entracap Fund.



(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

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