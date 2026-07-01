PA, da premi selettivi a carriere: cosa cambia

ministro Zangrillo: 'Valorizziamo le persone per servizi migliori'

(Teleborsa) - Più peso ai risultati, ma anche premi destinati ai dipendenti più meritevoli e un nuovo sistema di accesso alla dirigenza. Sono alcuni tra le principali novità contenute nel disegno di legge sul Merito, proposto dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che punta a rivedere i criteri di valutazione della performance e i meccanismi di progressione di carriera nella Pubblica amministrazione.



"Con questa legge mettiamo finalmente le persone al centro. Non introduciamo soltanto nuove regole, ma promuoviamo un nuovo approccio culturale che riconosce il merito, premia i risultati e offre reali opportunità di crescita a chi lavora nelle nostre amministrazioni", spiega il ministro sottolineando che "valorizzare le persone significa migliorare le organizzazioni e, soprattutto, i servizi offerti a cittadini e imprese".



Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il sistema premiale: non più 'bravi tutti' ma punteggio e premio più elevati soltanto a una quota limitata del personale, fino a un massimo del 30% dei dipendenti valutati. Interventi anche sul fronte della dirigenza. Per l'accesso alla seconda fascia vengono previsti tre canali: il 50% dei posti sarà coperto attraverso concorsi banditi dalle singole amministrazioni, il 30% mediante il corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione e il restante 20% tramite una selezione riservata ai funzionari con almeno cinque anni di servizio o ai dipendenti con elevata qualificazione e almeno due anni di esperienza. Per la prima fascia dirigenziale, invece, il disegno di legge introduce una quota riservata del 50% al personale interno, con l'obiettivo di valorizzare i percorsi di crescita professionale maturati all'interno delle amministrazioni.

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