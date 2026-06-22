UK, mercato obbligazionario diventa più trasparente con lancio del Consolidated Tape

(Teleborsa) - ETS Connect UK, il fornitore di dati consolidati (Consolidated Tape Provider - CTP) per le obbligazioni del Regno Unito, ha lanciato ufficialmente il proprio servizio oggi. Il Consolidated Tape (CT) per le obbligazioni del Regno Unito fornisce un'unica fonte di dati in tempo reale sulle transazioni obbligazionarie per ogni operazione a reddito fisso eseguita da o su un'entità regolamentata nel Regno Unito. Fornendo una visione consolidata, affidabile e accessibile dell'attività del mercato obbligazionario, il CT contribuisce a migliorare la trasparenza, la formazione dei prezzi e l'efficienza del mercato, e cambierà il modo in cui l'attività del mercato obbligazionario viene percepita e compresa.



Fino ad ora, i dati post-negoziazione sulle obbligazioni nel Regno Unito erano frammentati tra le diverse sedi di negoziazione e i diversi accordi di pubblicazione, lasciando investitori, autorità di regolamentazione e altri partecipanti al mercato privi di un quadro completo e tempestivo dell'attività di mercato. Il CT cambia questa situazione, aggregando i dati provenienti da tutte le sedi di negoziazione e dagli accordi di pubblicazione approvati (Approved Publication Arrangements - APA) del Regno Unito in un unico flusso autorevole, standardizzato nei campi chiave e disponibile a tutti i partecipanti in condizioni di parità.



La Financial Conduct Authority (FCA) ha autorizzato ETS Connect UK come CTP (Consolidated Tape Platform) a maggio 2026. Il CTP è stato costruito sull'infrastruttura cloud-native di Amazon Web Services (AWS) per garantire la resilienza operativa, la scalabilità e la sicurezza richieste a un'infrastruttura di mercato regolamentata.



Si tratta di "un importante passo avanti nel rafforzamento della trasparenza e dell'accessibilità nei mercati obbligazionari - ha commentato Victoria Webster, Managing Director Fixed Income presso The Association for Financial Markets in Europe (AFME) - Per il mercato obbligazionario nel suo complesso, il sistema di negoziazione consolidato ha il potenziale per migliorare la determinazione dei prezzi, sostenere la liquidità e contribuire a mercati più efficienti e resilienti. Dimostra inoltre cosa si può ottenere quando le autorità di regolamentazione e il settore agiscono rapidamente per fornire soluzioni concrete. L'attenzione ora dovrebbe concentrarsi sulla completezza, la coerenza e l'utilizzabilità dei dati. Se riusciremo in questo intento, il sistema di negoziazione consolidato potrà diventare un elemento fondamentale per un mercato obbligazionario più trasparente, efficiente e competitivo a livello globale".



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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