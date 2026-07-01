Piazza Affari: movimento negativo per D'Amico
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta con una perdita del 2,66%.
L'andamento di D'Amico nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,317 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,542. Il peggioramento di D'Amico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,218.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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