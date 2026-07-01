Piazza Affari: peggiora Rai Way
(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che passa di mano in perdita del 5,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rai Way, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rai Way, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,667 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,982 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,548.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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