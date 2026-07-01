Rai Way, forti vendite dopo il nulla di fatto per l'accordo con EI Towers

(Teleborsa) - Seduta pesante
per Rai Way
- che al momento lascia sul parterre il 6,6% a 4,725 euro, ai minimi da novembre 2023 - nel giorno in cui i termini
per l'aggregazione con EI Towers
sono scaduti
senza portare ad alcuna "base negoziale condivisa e idonea a consentire il prosieguo dell'operazione", come reso noto dalla stessa RAI.
Nel daily, gli analisti di Equita
hanno osservato che "la possibilità che le trattative
continuino al di fuori del MoU
resta da verificare
". Inoltre, "il consolidamento con Ei Towers e il pagamento di un dividendo straordinario, stimato a 1,3 euro per azione solo per gli azionisti di Rai Way, restano i principali catalizzatori per il titolo".