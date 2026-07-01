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Rai Way pesante (-5,7%) dopo nulla di fatto su aggregazione con EI Towers

Finanza
Rai Way pesante (-5,7%) dopo nulla di fatto su aggregazione con EI Towers
(Teleborsa) - Seduta pesante per le azioni Rai Way che lasciano sul terreno il 5,73% attestandosi a 4,77 euro, a fronte del +0,2% registrato dal Ftse Italia Mid Cap.

Una performance che si registra in scia all'annuncio che è scaduto il Memorandum of Understanding sottoscritto con F2i SGR e MFE – MediaForEurope avente ad oggetto lo svolgimento di analisi preliminari in merito a una possibile operazione di aggregazione tra la stessa Rai Way ed EI Towers.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rai Way, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,637 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,977 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,508.
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