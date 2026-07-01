Rai Way pesante (-5,7%) dopo nulla di fatto su aggregazione con EI Towers

(Teleborsa) - Seduta pesante per le azioni Rai Way
che lasciano sul terreno il 5,73%
attestandosi a 4,77 euro
, a fronte del +0,2% registrato dal Ftse Italia Mid Cap
.
Una performance che si registra in scia all'annuncio che è scaduto il Memorandum of Understanding
sottoscritto con F2i SGR e MFE – MediaForEurope
avente ad oggetto lo svolgimento di analisi preliminari in merito a una possibile operazione di aggregazione
tra la stessa Rai Way
ed EI Towers
.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico
generale evidenzia implicazioni ribassiste
in via di rafforzamento per Rai Way
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,637 Euro
. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,977
dove staziona un importante livello di resistenza
. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,508.