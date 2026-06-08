Piazza Affari: Revo Insurance in rally

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Revo Insurance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,66%, rispetto a -1,37% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,45 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25,25. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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