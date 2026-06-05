Piazza Affari: scambi in positivo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Avanza il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Revo Insurance rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Revo Insurance si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23,98 Euro. Supporto stimato a 23,23. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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