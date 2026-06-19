Eventi e scadenze del 19 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 19/06/2026

Appuntamenti:

Pitti Uomo 110 - L'edizione estiva di Pitti Immagine Uomo, la numero 110, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le novità della moda uomo Primavera/Estate 2027. Ci saranno oltre 720 brand provenienti da più di 30 Paesi. Pitti Uomo porta a Firenze alcuni tra i designer e i progetti più interessanti della scena fashion internazionale (da martedì 16/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

FII PRIORITY Europe 2026 - Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Roma - Summit organizzato da Future Investment Initiative Institute (FII) dal titolo "Europe Reimagined: Capital, Sovereignty & Strategic Autonomy". Il vertice riunisce investitori, politici, innovatori e leader aziendali per valutare come gli investimenti possano aumentare la competitività a lungo termine dell'Europa nei settori energetico, tecnologico, della sicurezza, finanziario e della trasformazione industriale. Tra i relatori, il ministro Urso, il Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, il Primo Ministro albanese, il Presidente di FII Institute, il CEO di UniCredit, il CFO del Nasdaq, il Vicepresidente della BEI, il Sottosegretario di Stato USA per gli Affari Economici, Casa Bianca e il Presidente Esecutivo, Global Private Bank Presidente Globale, Investment Banking, JPMorgan Chase & Co (da mercoledì 17/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Research Conference on Monetary Policy - Roma, Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza la sua seconda edizione della Research Conference on Monetary Policy, che riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali per discutere le principali sfide legate alla conduzione della politica monetaria (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, prossimo quadro finanziario pluriennale, sfide economiche globali, difesa e sicurezza europee, migrazione, droghe illecite e altri punti. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 18/06/2026 a venerdì 19/06/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 27 e 28 aprile 2026

Banca d'Italia - Indagine sui trasporti internazionali di merci

08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

09:15 - Macro Migration Workshop della Banca d'Italia - La terza edizione del Workshop on the Macroeconomic Implications of Migration si terrà presso la Banca d'Italia, a Roma. L'evento offre l'opportunità di presentare lavori accademici che analizzano l'impatto delle migrazioni su diversi ambiti dell'economia, tra cui la crescita di lungo periodo, l'andamento dei prezzi delle case, il mercato del lavoro e la finanza pubblica

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla terza edizione della Conferenza internazionale su Intelligenza artificiale, Etica e Governance Aziendale 2026

11:00 - Istat - Prezzi delle abitazioni - I trimestre 2026

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività

Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Simone - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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