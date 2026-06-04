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Challenger licenziamenti USA in maggio

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Challenger licenziamenti USA in maggio
USA, Challenger licenziamenti in maggio pari a 97,01K unità, in aumento rispetto al precedente 83,39K unità.
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