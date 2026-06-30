Germania, inflazione giugno frena a sorpresa al 2,3%

(Teleborsa) - Frena a sorpresa l'inflazione tedesca a giugno 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dello 0,3% su base mensile, rispetto al -0,2% mese precedente (attese erano per un 0,0%).



Su base annua, la variazione dei prezzi è indicata al +2,3%, dopo il +2,6% del mese precedente, inferiore all'attesa di un +2,6%.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,2%, rispetto al -0,1% precedente (+0,1% il consensus). Su anno si registra un incremento del 2,4%, dopo il +2,7% del mese precedente (+2,6% atteso).



Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito inflazione di fondo, dovrebbe attestarsi al +2,5% a giugno 2026. I prezzi dell'energia dovrebbero aumentare del 3,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi dell'energia ha quindi subito un nuovo rallentamento a giugno (maggio 2026: +6,6% rispetto a maggio 2025; aprile 2026: +10,1% rispetto ad aprile 2025).



I risultati definitivi relativi al mese di giugno 2026 saranno pubblicati il 10 luglio 2026.

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