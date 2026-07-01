Milano
17:02
51.503
-0,35%
Nasdaq
17:02
29.954
-1,06%
Dow Jones
17:02
52.418
+0,19%
Londra
17:02
10.457
-0,38%
Francoforte
17:02
24.995
0,00%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 17.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, PMI manifatturiero in giugno
USA, PMI manifatturiero in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 luglio 2026 - 15.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
PMI manifatturiero in giugno pari a 53,9 punti
, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 55,7 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, PMI manifatturiero in giugno
Appuntamenti macroeconomici del 23 giugno 2026
PMI manifatturiero Giappone in giugno
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Altre notizie
PMI manifatturiero Giappone in giugno
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
USA, PMI manifatturiero di giugno sale, contro le attese, a 55,7 punti
PMI manifatturiero USA in maggio
USA, ISM manifatturiero in giugno
Appuntamenti macroeconomici dell'1 luglio 2026
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto