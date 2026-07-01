Appuntamenti macroeconomici dell'1 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 01/07/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 17 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 54,5 punti)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 34,1 punti; preced. 33,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 51,6 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 97,01K unità)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 118K unità; preced. 122K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,7 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,8 Mln barili; preced. -6,09 Mln barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```