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/ PMI manifatturiero Giappone in giugno
PMI manifatturiero Giappone in giugno
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01 luglio 2026 - 08.30
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PMI manifatturiero in giugno pari a 54,8 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 54,9 punti).
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