Milano 11:03
51.628 -0,10%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 11:03
10.480 -0,16%
Francoforte 11:03
25.058 +0,25%

Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno pari a 51,4 punti, in calo rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,3 punti).
Condividi
```