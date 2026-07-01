Milano
11:03
51.628
-0,10%
Nasdaq
30-giu
30.276
0,00%
Dow Jones
30-giu
52.319
+0,26%
Londra
11:03
10.480
-0,16%
Francoforte
11:03
25.058
+0,25%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 11.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
01 luglio 2026 - 10.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Unione Europea,
PMI manifatturiero in giugno pari a 51,4 punti
, in calo rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,3 punti).
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Appuntamenti macroeconomici del 23 giugno 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 giugno 2026
Appuntamenti macroeconomici del 3 giugno 2026
Altre notizie
Unione Europea, PMI servizi in giugno
PMI composito Unione Europea in giugno
Appuntamenti macroeconomici dell'1 luglio 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 giugno 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 giugno 2026
PMI manifatturiero Giappone in giugno
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto