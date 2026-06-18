Milano 10:39
52.498 -0,19%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:39
10.416 -0,89%
Francoforte 10:40
24.896 -0,16%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.518,4 e primo supporto individuato a 8.272. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.764,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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