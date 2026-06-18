Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.518,4 e primo supporto individuato a 8.272. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.764,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)