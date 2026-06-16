Milano 15:38
52.385 +1,06%
Nasdaq 15:38
30.503 -0,13%
Dow Jones 15:38
52.077 +0,78%
Londra 15:38
10.502 +0,68%
Francoforte 15:38
24.936 +0,17%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Controllato progresso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in salita dello 0,40%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.458,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.235,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.680,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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