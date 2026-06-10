Milano 11:18
50.254 -0,02%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:18
10.184 -0,42%
Francoforte 11:18
24.260 -0,71%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Sostanziale invarianza per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un +0,05%.

Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8.248,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 8.154,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.342,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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