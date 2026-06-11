Milano 10:10
50.510 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:10
10.312 +0,56%
Francoforte 10:10
24.225 +0,12%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Lieve ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in flessione dello 0,51%.

Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.216,8 con primo supporto visto a 8.134,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.106,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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