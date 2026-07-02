Apple prevede di lanciare almeno 5 nuovi modelli di iPhone entro il 2027

(Teleborsa) - Apple prevede di lanciare almeno cinque nuovi modelli di iPhone tra la seconda metà di quest'anno e la prima metà del 2027, aumentando al contempo i piani di produzione per i dispositivi pieghevoli, nel tentativo di conquistare una quota di mercato maggiore in un contesto di difficoltà per le catene di approvvigionamento. Lo ha riportato giovedì Nikkei Asia.



L'azienda guidata da Tim Cook, che ha ceduto il testimone a John Ternus dal prossimo 1° settembre, avrebbe incaricato i fornitori di prepararsi a produrre circa 10 milioni di iPhone pieghevoli quest'anno, rispetto alla precedente previsione di 7-8 milioni di unità, secondo quanto riportato da fonti vicine alla vicenda.



La produzione totale di smartphone Apple per il 2026 dovrebbe superare i 220 milioni di unità, ha aggiunto il rapporto.



Il potere d'acquisto di Apple nell'approvvigionamento di memorie e componenti restano superiori a quelli della maggior parte dei suoi concorrenti, tuttavia le carenze causate dalla domanda legata all'intelligenza artificiale si stanno propagando a tutto il settore.



Per fare fronte a ciò, Apple - secondo quanto riportato da Bloomberg giovedì - sarebbe in trattative per l'approvvigionamento di chip di memoria per i dispositivi venduti in Cina dai produttori cinesi ChangXin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies, entrambe incluse in una lista del Pentagono di aziende sospettate di supportare l'esercito di Pechino.







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